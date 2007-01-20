Найбагатша жінка у шоу-бізнесі за версією Forbes (фото)
Особистий статок - півтора мільярди доларів
|Опра Вінфрі
На другому місці - британська письменниця Джоан Роулінг, автор книг про Гарі Поттера - близько мільярда доларів. За нею йдуть американська телеведуча і продюсер Марта Стюарт і поп-зірка Мадонна.
До рейтингу потрапили жінки, які за свою кар`єру в кіно, музиці, на телебаченні або у видавництві надбали найбільші статки, повідомляє NEWSru . Щоб потрапити у топ-20 знаменитість повинна мати, щонайменше, 45 млн. доларів. При підрахунку, крім зарплат і гонорарів, враховувалися також нерухомість, акції і інше майно.
При цьому журнал відразу виключив зі списку так званих "не працюючих" знаменитостей, таких як Барбра Стрейзанд, а також представниць старої голлівудської гвардії, наприклад Елізабет Тейлор.
Більшість жінок у рейтингу заробили статок шляхом диверсифікації своєї діяльності. Опра Вінфрі, наприклад, не тільки веде своє шоу, але і володіє журналом і продюсерським бізнесом. Брітні Спірс має доходи від реклами і випускає лінію парфумів. Джоан Роулінг перетворила Гарі Поттера з героя дитячої книги на справжню франшизу. Дженніфер Лопес теж випускає парфуми і лінію одягу, а Жізель Бюндхен заробила свій статок, не тільки працюючи моделлю, але і продаючи сандалі в Бразилії.
Найскладніше було порахувати статок тих жінок, які в шоу-бізнесі вже давно. Так, Мадонна з початку 80-х продала близько 200 млн. своїх альбомів у всьому світі, а також знялася у кількох невдалих фільмах. Вона володіє кількома об`єктами нерухомості, і оцінка її статку є скоріше заниженою, ніж завищеною, повідомляє журнал.
Найбагатшою актрисою у списку виявилася Джулія Робертс, яка першою в Голлівуді отримала за роль у фільмі 20 млн., зрівнявшись з чоловіками. Серед інших знаменитостей, які заробляють переважно акторством, можна назвати Ніколь Кідман і Кемерон Діаз.
Наймолодшими знаменитостями в списку стали 20-річні близнята Мері-Кейт та Ешлі Олсен, яким належить компанія Dualstar Entertainment.
ТОП-20 найбагатших жінок у шоу-бізнесі:
1. Опра Вінфрі - 1,5 млрд доларів
2. Джоан Роулінг - 1 млрд доларів
3. Марта Стюарт – 638 млн. доларів
4. Мадонна – 325 млн. доларів
5. Селін Діон - 250 млн. доларів
6. Мерая Кері - 225 млн. доларів
7. Джанет Джексон - 150 млн. доларів
8. Джулія Робертс - 140 млн. доларів
9. Дженніфер Лопес - 110 млн. доларів
10. Дженніфер Аністон - 110 млн. доларів
11. Мері-Кейт і Ешлі Олсен - 100 млн. доларів
12. Брітні Спірс - 100 млн. доларів
13. Джудіт Шейндлін - 95 млн. доларів
14. Сандра Баллок - 85 млн. доларів
15. Кемерон Діаз - 75 млн. доларів
16. Жізель Бюндхен - 70 млн. доларів
17. Елен Деженерс - 65 млн. доларів
18.Ніколь Кідман - 60 млн. доларів
19. Крістіна Агілера - 60 млн. доларів
20. Рене Зелвегер - 45 млн. доларів