Найбагатша жінка у шоу-бізнесі за версією Forbes (фото)

Опра Вінфрі

Найбагатшою жінкою у сфері шоу-бізнесу журнал "Форбс" назвав Опру Вінфрі - популярну американську телеведучу, повідомляє радіо " Свобода ". Її особистий статок - півтора мільярди доларів.

На другому місці - британська письменниця Джоан Роулінг, автор книг про Гарі Поттера - близько мільярда доларів. За нею йдуть американська телеведуча і продюсер Марта Стюарт і поп-зірка Мадонна.

До рейтингу потрапили жінки, які за свою кар`єру в кіно, музиці, на телебаченні або у видавництві надбали найбільші статки, повідомляє NEWSru . Щоб потрапити у топ-20 знаменитість повинна мати, щонайменше, 45 млн. доларів. При підрахунку, крім зарплат і гонорарів, враховувалися також нерухомість, акції і інше майно.

При цьому журнал відразу виключив зі списку так званих "не працюючих" знаменитостей, таких як Барбра Стрейзанд, а також представниць старої голлівудської гвардії, наприклад Елізабет Тейлор.

Більшість жінок у рейтингу заробили статок шляхом диверсифікації своєї діяльності. Опра Вінфрі, наприклад, не тільки веде своє шоу, але і володіє журналом і продюсерським бізнесом. Брітні Спірс має доходи від реклами і випускає лінію парфумів. Джоан Роулінг перетворила Гарі Поттера з героя дитячої книги на справжню франшизу. Дженніфер Лопес теж випускає парфуми і лінію одягу, а Жізель Бюндхен заробила свій статок, не тільки працюючи моделлю, але і продаючи сандалі в Бразилії.

Найскладніше було порахувати статок тих жінок, які в шоу-бізнесі вже давно. Так, Мадонна з початку 80-х продала близько 200 млн. своїх альбомів у всьому світі, а також знялася у кількох невдалих фільмах. Вона володіє кількома об`єктами нерухомості, і оцінка її статку є скоріше заниженою, ніж завищеною, повідомляє журнал.

Найбагатшою актрисою у списку виявилася Джулія Робертс, яка першою в Голлівуді отримала за роль у фільмі 20 млн., зрівнявшись з чоловіками. Серед інших знаменитостей, які заробляють переважно акторством, можна назвати Ніколь Кідман і Кемерон Діаз.

Наймолодшими знаменитостями в списку стали 20-річні близнята Мері-Кейт та Ешлі Олсен, яким належить компанія Dualstar Entertainment.

ТОП-20 найбагатших жінок у шоу-бізнесі:

1. Опра Вінфрі - 1,5 млрд доларів

2. Джоан Роулінг - 1 млрд доларів

3. Марта Стюарт – 638 млн. доларів

4. Мадонна – 325 млн. доларів

5. Селін Діон - 250 млн. доларів

6. Мерая Кері - 225 млн. доларів

7. Джанет Джексон - 150 млн. доларів

8. Джулія Робертс - 140 млн. доларів

9. Дженніфер Лопес - 110 млн. доларів

10. Дженніфер Аністон - 110 млн. доларів

11. Мері-Кейт і Ешлі Олсен - 100 млн. доларів

12. Брітні Спірс - 100 млн. доларів

13. Джудіт Шейндлін - 95 млн. доларів

14. Сандра Баллок - 85 млн. доларів

15. Кемерон Діаз - 75 млн. доларів

16. Жізель Бюндхен - 70 млн. доларів

17. Елен Деженерс - 65 млн. доларів

18.Ніколь Кідман - 60 млн. доларів

19. Крістіна Агілера - 60 млн. доларів

20. Рене Зелвегер - 45 млн. доларів