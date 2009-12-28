У жіночій колонії відбувся конкурс краси

У Маріуполі, в Приазовській жіночій виправній колонії №107 пройшов конкурс краси «Зимова троянда Приазов`я-2009», де вибирали найпривабливішу і найчарівнішу серед ув’язнених.

Як повідомляє місцева газета «Іллічівець», цей незвичайний для колонії захід проводився вперше і викликав велике зацікавлення. Конкурс проходив у їдальні виправної колонії, 13 учасниць у віці від 19 до 35 років із шести загонів з`явилися перед публікою і журі, до складу якого ввійшли представники адміністрації виправної установи, а також громадських і релігійних організацій міста, які надали допомогу в проведенні конкурсу і його музичному оформленні.

Усе пройшло на високому рівні, особливе захоплення у публіки викликав конкурс «Зроби костюм з нічого», пишуть журналісти видання. Винахідливість конкурсанток вражала своєю фантазією, яка втілювалася в життя всім, що потрапить під руку. У хід йшли диски, дзеркала, гудзики, целофанові пакети, пір`я, ялинові гілки, мідні кільця, скотч, скло і навіть туалетний папір. Все це перетворювалося на елегантні вечірні сукні, шикарні наряди і навіть крила ангела, які за красою і якістю не поступаються театральним.

Перемогла в конкурсі краси 24-річна Олена ЖМАЄВА, що покорила журі не лише своєю природною вродою, а й яскравими образами, костюмами, акторським і творчим талантом.

Олену засуджено до 11 років за умисне вбивство, більш як 8 років вона вже провела у в`язниці і через п`ять місяців вийде на умовно-дострокове звільнення.

«У мене навіть не було планів перемогти і, чесно кажучи, танець довелося виконувати експромтом прямо на сцені під музику, яку я востаннє чула сім років тому, але я щаслива, що все вийшло», - зізналася кореспондентові газети переможниця.

«Зимова троянда Приазов`я» - це не стандартний конкурс краси з претензією на виявлення майбутньої моделі і правом підписати дорогий контракт. Це черговий доказ того, що краса справді врятує світ, - розповіла начальник відділення соціально-виховної і психологічної роботи Приазовської виправної колонії Світлана ОВЧИННИКОВА. - Сьогодні кожна з учасниць починає будувати позитивні плани на подальше життя, глибоко переживаючи біль, що його вона завдала своїм рідним і близьким».

С.ОВЧИННИКОВА зізналася, що саме вона й стала натхненником нинішнього конкурсу, який задумала провести в рамках психологічних досліджень для своєї дисертації, над якою працює, навчаючись в інституті психології імені Костюка Національної педагогічної академії України.

За її словами, конкурс задумано для того, щоб зрозуміти, як краса й емоційний стан вплинуть на усвідомлення засудженими жінками своєї провини і на їх виправлення.

Окрім "Міс Зимова троянда", журі визначило "Міс Глядацьких симпатій" "Міс Чарівність" і "Міс Усмішка". Всі учасниці конкурсу одержали в подарунок набори косметики і біжутерію.