Мер Чернігова вночі керував прибиранням снігу

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ сьогодні вночі особисто керував розчищенням міста від снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я мав особисто переконатися, що вийшла та кількість техніки, про яку мені говорили", - сказав О.СОКОЛОВ.

За його словами, у схемі прибирання міста від снігу існують труднощі, оскільки промислові підприємства не володіють достатньою кількістю техніки, яку можна використовувати для прибирання. до того ж, наявна техніка виходить з ладу.

"Особистий приклад – стимул для людей. Якщо потрібно, я сяду за кермо трактора", - заявив міський голова.

Як уточнили в управлінні житлово-комунального господарства міської ради, вдень Чернігів від снігу очищали 53 одиниці техніки та понад 500 працівників. Вночі місто прибиратимуть понад 20 одиниць техніки. "Ми зараз працюємо цілодобово, доки сніг не припиниться і не порозчищаємо все", - наголосив начальник управління ЖКГ Вадим АНТОШИН.

Між тим, як повідомляють місцеві видання, на Чернігівщині неподалік міста Березна з боку міста Щорс у снігових заметах опинилися близько восьми пасажирських автобусів і півсотні автомобілів. До робіт по визволенню із заметів була задіяна вся можлива техніка, у тому числі пожежні машини, які витягували автобуси із заметів.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, для забезпечення проїзду на дорогах області від ДП "Чернігівський облавтодор" задіяно 123 одиниці техніки і 144 осіб обслуговуючого персоналу.