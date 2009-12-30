Похоронне бюро запропонувало п'яним водіям безкоштовний похорон

Похоронне бюро в місті Рим на півночі штату Джорджія, США, запропонувало водіям, які збираються на Новий рік сідати за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння, безплатний похорон. Про це повідомляє місцеве видання Rome News-Tribune.

До середини четверга водії можуть відвідати похоронне бюро McGuire, Jennings and Miller і укласти з ним договір. У документі буде зазначено, що автомобілісти планують в новорічну ніч керувати автомобілем після вживання алкоголю чи наркотиків. Якщо потім вони насмерть розіб`ються в ДТП, фірма зобов`язується поховати їх своїм коштом.

У набір послуг входять вибір труни і місця на кладовищі, подача лімузина й підготовка тіла, пише видання.

Як пояснили в похоронному бюро, їх програма під назвою "Операція `Зупинися і подумай`" покликана врятувати життя тим, хто не схильний думати, перш ніж щось зробити.

Лента.ру