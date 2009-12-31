Cніжна лавина збила з рейок тепловоз

На Сахаліні сніжною лавиною з залізниці збито тепловоз і снігоочищувач. Як передає ІТАР-ТАРС, інцидент стався на перегоні Заозерне-Пугачеве. Потерпілих немає. Рух потягів на цій ділянці припинений.

Циклон прийшов на Сахалін з боку Японського моря, під владу негоди потрапили південні й центральні райони острова. Очікується сильна лавинна небезпека. За інформацією регіонального противолавинного центру ГУ "Сахалінське УГМС" на півдні острова на лавинонебезпечних схилах відкладення снігу становить від 50 до 150 см.