Жінки засуджують водіння напідпитку, а чоловіки?

У святкові дні у багатьох водіїв виникає спокуса після застілля поїхати додому власним авто навіть після кількох келихів шампанського. Суспільну думку про водіння напідпитку дослідили бельгійські соціологи.

В разі, якщо невдаху впіймала поліція, а пристрій показав наявність навіть невеликої дози алкоголю – 0,3-0,8 проміле (а це 100 грамів горілки), доведеться заплатити штраф у розмірі 137 євро. Якщо цифри підскочили вище – пряма дорога до суду та конфіскації прав. Саме тому бельгійці вважають найбільш ефективним засобом боротьби з водінням у стані алкогольного сп’яніння перевірку на дорогах. Про це заявили вісім з десяти водіїв, опитаних бельгійським національним інститутом транспортної безпеки. І тільки двоє з них висловилися на користь інформаційної кампанії.

Не однаково до водіння напідпитку ставляться жінки та чоловіки. Якщо половина чоловіків дивиться на це скрізь пальці, то семеро з десяти жінок вимагають суворо дотримуватися правила не сідати за кермо після чарки. І тільки 4% жінок зізналися, що керували авто у стані легкого сп’яніння минулого місяця, у той час коли чоловіки перевищили цю цифру у п’ять разів.

Якщо говорити про швидкість, то рівень несприйняття перевищення швидкості росте з самими водіями. Молодь у віці до 30 років до високої швидкості ставиться толерантно, а от серед старших тільки один з двадцяти п’яти сказав, , що перевищення швидкості не створює ризики дорожньо-транспортної пригоди. Виявилося, що мешканці Брюсселя менш толерантні щодо перевищення швидкості, за ними йдуть фламандці, і після цього – валлонці.

Дешевше коштує перевищення швидкості на трасі – до стандартного штрафу у розмірі 50 євро за кожний перевищений кілометр доведеться заплатити 5 євро, у місті кожний перевищений кілометр коштує у двічі більше.

Німецька хвиля