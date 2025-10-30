Очікується, що вартість продовольства на світовому ринку буде знижуватися два роки поспіль.

У 2025 році світові ціни на продукти харчування знизяться на 6%, а у 2026 році - ще на 0,3%, зазначається у звіті Світового банку.

Прогнозується, що ціни залишатимуться стабільними і у 2027 році - вартість зерна, олії та борошна, а також інших продуктів харчування коливатиметься лише в межах 1-2% від рівня попереднього року.

Говорячи про динаміку світових цін на продовольство, експерти Світового банку зазначають, що у жовтні ціни на рис впали до найнижчого рівня з початку 2017 року через стриманий імпортний попит на тлі надлишкової пропозиції культури на світовому ринку.

Надлишок рису і, як наслідок, падіння цін стало результатом рекордно зростання рівня виробництва злакової культури, скасування Індією обмежень на експорт рису та 5%-ве збільшення (у порівнянні з попереднім роком) запасів рису, головним чином серед основних експортерів - Індії, Пакистану, Таїланду, США та В’єтнаму.

Подешевшає на світовому ринку у поточному році, за очікуванням експертів, і пшениця, що мало б, потенційно, відобразитися на цінах на хліб та хлібобулочних виробів. Очікується, що виробництво пшениці у 2025 році зросте на 7% і додаватиме по 4% у 2026-2027 роках.

Світові ціни на кукурудзу, за оцінками експертів, зростуть на 4% у 2025 році, знизяться у 2026 році, а потім знову дещо зростуть у 2027 році.

"Очікується, що світове виробництво кукурудзи у сезоні 2025-2026 років зросте на 5% до рекордного рівня, але з урахуванням зростання споживання та низьких початкових запасів загальна пропозиція, за прогнозами, лише незначно перевищить попит", - зазначається у огляді.

Подешевшає у поточному році і соя через рекордний обсяг виробництва, але очікується, щ світові ціни стабілізуються протягом наступних двох років.

Ціни на інші продукти харчування в третьому кварталі 2025 року (у порівнянні з попереднім кварталом) дещо знизилися і були на 6% нижчими, порівняно з 2024 роком, оскільки зниження цін на фрукти та цукор переважало зростання цін на яловичину.

За даними аналітиків, світові ціни на цукор у поточному році впадуть на 15% у порівнянні з 2024 роком. Наступного року, за прогнозами експертів, вартість солодкого продукту впаде на 3%, оскільки обсяг виробництва цукру перевищить споживання. У 2027 році ціни стабілізуються.

Натомість ціни на яловичину в США - ключовому ринку як для яловичини, так і для курятини - зросли на 2% за квартал і на 9% порівняно з попередніми чотирма кварталами. Однією з причин цього експерти називають скорочення поголів’я великої рогатої худоби в США до найнижчого рівня з 1951 року. Втім, експерти очікують, що у 2026-2027 роках ціни стабілізуються.

Хороші новини для любителів кави. Хоча за підсумками 2025 року вартість арабіки, за прогнозами, зросте на 50% у порівнянні з 2024 роком, наступного року вона подешевшає на 13% та ще на 5% на тлі очікуваного збільшення виробництва кави. Дешевшатиме і робуста. Наступного року її вартість впаде на 2%. Ще 2% зниження очікують і у 2027 році.

Подешевшає і чай. Після прогнозованого зниження на 5% у 2025 році, завдяки збільшенню виробництва в Південній Азії та Східній Африці, ціни на чай, як очікується, зростуть майже на 2% як у 2026, так і в 2027 році.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні наприкінці жовтня зростають ціни на огірки та помідори. Ціни на червоні помідори підскочили з 28–80 гривень за кілограм до 45–95 гривень. Огірок подорожчав з 75–105 гривень за кілограм до 90–130.

Натомість почали дешевшати яблука. У жовтні ціни на деякі популярні сорти знизилися майже вдвічі.

Однак удари по енергосистемі можуть призвести до зростання цін на продукти, оскільки виробникам доведеться додатково витрачатися на генератори.

