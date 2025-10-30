РФ змінила тактику, використовуючи більшість численні штурмові групи, розповів Андрій Кривущенко.

Російські окупанти не припиняють спроб просунутися в Покровську. Про це в етері "Суспільного" розповів Андрій Кривущенко - старший лейтенант, офіцер секції S3 батальйону "Свобода" бригади Національної гвардії "Рубіж".

"Покровський напрямок сьогодні був більш вразливим. Мабуть це було обумовлено тим, що на півночі лінії оборони Покровська були певні успіхи, була концентрація наших сил. Ми звільнили дуже багато територій, знищили дуже багато противника як у живій силі, так і в техніці. І можливо противник знайшов лазівку з півдня і спробував здійснити захід в місто Покровськ. Де був заблокований, зачищений. Контрштурмові дії зі сторони Сил оборони були проведені на цьому напрямку", - сказав Кривущенко.

Він додав, що в останні місяці РФ використовує на цьому напрямку одну тактику - спроби просування малими штурмовими групами по 2-3 військовослужбовці. За словами військовго, мета РФ - зайти в тили Сил оборони України, закріпитися там і надалі очікувати підкріплення.

"Було кілька разів спроби штурмових дій з-за допомоги техніки, під погану погоду залучалася велика кількість бронемашин. Найбільша кількість була - це понад 20. Понад половина не повернулася. Зараз відбулися якісь зміни. Тому що численність штурмових груп збільшилася. Зараз вони вже ходять групками по 5-6 чоловік, щоб у них було більше шансів захопити наші позиції", - додав Кривущенко.

Ситуація в районі Покровська: що відомо

Раніше 7 корпус ДШВ розповів, що в останні дні знищення росіян, які зайшли до Покровська було ускладнено через погодні умови. Там також зазначили, що для просочування в місто росіяни перевдягаються в цивільний одяг.

Тим часом Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки заявив, що російські окупанти вирішили оточити Покровську агломерацію. Тому, за його словами, Силам оборони необхідно ухвалювати "непопулярні рішення".

