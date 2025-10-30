Акція триватиме до вечора 6 листопада.

Магазин Epic Games Store пропонує своїм користувачам поповнити свою бібліотеку двома відеоіграми в жанрі хорор, які допоможуть зануритися в атмосферу свята Хелловін.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit – хорор за культовою франшизою, але з двомірною перспективою. Гравцям доведеться ховатися і тікати від страшних аніматроніків. У Steam у гри 95% позитивних відгуків.

Bendy and the Ink Machine – сурвайвал-хррор від першої особи з елементами головоломки. Проєкт виділяється своїм художнім стилем, що відсилає до старих мультифільмів. У Steam 90% із понад 19,9 тис. відгуків – позитивні.

Забрати ігри можна до вечора 6 листопада. Через тиждень вдасться безкоштовно отримати комедійну головоломку Felix The Reaper і бонуси для Idle Champions of the Forgotten Realms в особі набору Nixie's Renown Pack.

Тим часом у Steam з'явився новий кооперативний інді-хіт про поїздки на будинку на колесах. У неї вже 100 тис. гравців онлайн, а коштує іграшка всього 187 грн.

