ДТП на трасі Київ-Чоп: загинули двоє дорослих та дитина

Вчора об 11.00 поблизу села Підгірці Бродівського району Львівської області на автошляху Київ-Чоп сталось зіткнення легкового автомобіля та вантажівки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті ДТП у легковику загинули троє людей, у тому числі дитина 2008 року народження. Ще одна дитина (2001 року народження) у важкому стані госпіталізована до центральної райлікарні.

Правоохоронні органи проводять розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території України зареєстровано 36 ДТП, у яких загинули семеро і травмовані 48 чоловік.