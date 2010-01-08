ДТП на трасі Київ-Чоп: загинули двоє дорослих та дитина
12:16, 08 січня 2010Разное
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Ще одна - в лікарні у важкому стані
Вчора об 11.00 поблизу села Підгірці Бродівського району Львівської області на автошляху Київ-Чоп сталось зіткнення легкового автомобіля та вантажівки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті ДТП у легковику загинули троє людей, у тому числі дитина 2008 року народження. Ще одна дитина (2001 року народження) у важкому стані госпіталізована до центральної райлікарні.
Правоохоронні органи проводять розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровано 36 ДТП, у яких загинули семеро і травмовані 48 чоловік.
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