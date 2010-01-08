На Львівщині чоловік, вихваляючись пістолетом, поранив двох людей
14:29, 08 січня 2010Разное
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Потерпілі - в лікарні
Двох жителів села Горішне Стрийського району Львівської області було госпіталізовано з пораненнями, отриманими у місті Стрий.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у ході розслідування було встановлено, що 35-річний безробітний житель Стрия вихвалявся пістолетом для стрільби гумовими кулями марки «ZORAKI», в результаті чого спричинив поранення потерпілим.
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