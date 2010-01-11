На трасі Харків-Сімферополь перекинувся пасажирський мікроавтобус

У Запорізькій області перекинувся пасажирський мікроавтобус: постраждали три пасажири.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Запорізькій області, аварія сталася в неділю вдень на 340-му кілометрі автотраси "Харків-Сімферополь" на території Васильївського району області.

"Водій пасажирського мікроавтобуса «Mercedes» не впорався з управлінням, маршрутка з`їхала в кювет і перекинулася. В результаті троє з семи пасажирів (жінки - 24 і 57 років і чоловік – 48 років) дістали травми, які медики кваліфікували як травми середньої тяжкості. Водій мікроавтобуса не постраждав", - повідомили в МНС.

За даними Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, у момент аварії водій мікроавтобуса перебував не на маршруті, а віз знайомих і родичів на ринок.

За фактом ДТП проводиться слідство. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.