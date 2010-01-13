Поліція США шукає маніяка, який спить з жінками без сексу

Поліція столичного округу Колумбія розшукує чоловіка за звинуваченням у тому, що він пробрався до приватного будинку і заснув на ліжку поруч із господинею.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіостанцію WTOP, мешканка вашингтонського району Гловер-парк в неділю вранці, прокинувшись, знайшла в своєму ліжку невідомого. Закричавши, жінка налякала зловмисника, і він негайно втік.

Радіостанція зазначає, що в американській столиці вже були такі випадки. За останні кілька років близько десяти осіб - переважно жінки - стали жертвами так званого "джорджтаунського обіймача" (Georgetown cuddler). Невідомий проникав уночі до будинків у дорогому столичному районі Джорджтаун і влаштовувався на ніч в ліжках, обіймаючи жертви. У всіх випадках злочинець після переляканого крику господинь тікав.

Останній інцидент був на початку вересня: його знайшла в своєму ліжку студентка Джорджтаунського університету. Дівчина стверджує, що засинала одна, і людина, яку вона виявила у себе вранці, їй не знайома.

Поліція не може точно сказати, чи один це злочинець, чи осіб, які діють за подібною моделлю, кілька. У випадку з жінкою з Гловер-парк представники поліції заявляють, що цей злочинець, швидше за все, не "джорджтаунський обіймач", який за прикметами не співпадає з попередніми.

Самі поліцейські проти того, щоб цим злочинцям давали якісь прізвиська. Раніше один з представників окружної поліції, відповідаючи на запитання журналіста про те, як йдуть пошуки "джорджтаунського обіймача", суворо відповів: "Ви обнімаєтеся з тим, кого ви любите. Ми шукаємо злочинця".

За словами поліцейських, якщо зловмисник буде затриманий, йому може бути висунуте звинувачення, пов`язане з незаконним вторгненням і насильством.