Тимошенко взяла участь в освяченні козацького знамена (фото)

Сьогодні у Володимирському соборі в Києві у присутності прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко відбулося освячення козацького знамена XVIII століття із зображенням національного герба "Козак з мушкетом", повідомляє її офіційний сайт.

Історичний прапор був розміщений на червоному оксамиті перед вівтарем Володимирського собору.

Церемонію освячення провів предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

"Я хочу подякувати Прем’єр-міністру України за те, що вона докладає зусиль, щоб Україна мала свій великий український герб", - сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет після звершення церемонії освячення.

Глава УПЦ Київського патріархату розповів історію цього прапора, який був збережений завдяки зусиллям священика під час Другої світової війни. "Цей прапор збережений завдяки тому, що мудрий священик замалював булаву хрестом, і хрест зберіг це знамено", - додав він.

У свою чергу, Ю.Тимошенко зазначила, що прапор "Козак з мушкетом" є єдиним у світі знаменом, на якому зображено український герб. "Я мрію про те, щоб всі наші історичні реліквії повернулися до України", - підкреслила вона.

На думку Ю.Тимошенко, з поверненням історичних цінностей на батьківщину повертається частина сили душі українського народу.

Як відомо, презентація відреставрованого Фондом інтелектуальної співпраці "Україна-XXI" (голова ради фонду – народний депутат Богдан Губський) козацького знамена XVIII століття "Козак з мушкетом" відбулася у серпні 2009 року у Національному музеї історії України.

З ініціативою реставрації цього прапору у вересні 2008 року під час презентації гетьманського прапора Івана Мазепи XVII століття виступила Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Гетьманський прапор реставрувався протягом року в Національному музеї в Кракові із залученням польських, українських, російських і італійських фахівців.

Козацьке знамено було виготовлене в середині XVIII століття у відповідності до вимог гетьманського ордера від 8 березня 1755 року.

Згідно з розпорядженням Кирила Розумовського, зобов’язувалося надалі в усіх десяти полках Гетьманщини виготовляти сотенні знамена із зображенням Національного герба – "Козак з мушкетом". Згідно з цими приписами були також виготовлені знамена у Лубенському полку.

Це знамено у 1875 році передав до Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії священик церкви села Лохвицького повіту Полтавської губернії Пантелеймон Данилецький.

Перед Другою світовою війною прапор зберігався у музейних архівах Києва, звідки його у 1941 році евакуювали до Уфи. До Києва прапор повернувся у 1947 році.

Нині знамено "Козак з мушкетом" є єдиною пам’яткою цього типу, що зберігається у музейному фонді України та музеях світу.