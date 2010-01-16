Членів виборкому намагалися підкупити фальшивими купюрами

У Харківській області членів виборчої дільниці намагалися підкупити... фальшивими купюрами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на прес-конференції на тему: "Заходи органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку, гарантування безпеки та запобігання фальсифікаціям під час виборів Президента України", пише сайт міністерства.

За його словами, у Харківській області члени однієї із виборчих дільниць звернулися із заявою до правоохоронців про те, що їх намагалися підкупити, пропонуючи фальшиві купюри. Кожному з них пропонували по 300 гривень фальшивок. Крім того, після позитивного результату голосування на дільниці членам комісії обіцяли ще всім по 300 євро.

Як повідомив Юрій Луценко, наразі проводиться перевірка цієї заяви.

Крім того, міністр зазначив, що два дні тому харківські працівники міліції вилучили значну кількість підроблених гривневих купюр, завезених із сусідньої країни.

Юрій Луценко висловив припущення, що, очевидно, працівники міліції тоді вилучили не всі підробки і частина цих грошей все ж таки залишилася у зловмисників, які наразі намагаються підкупити виборців або членів виборчої комісії фальшивими купюрами.

- Рекомендую всім громадянам голосувати виключно за велінням совісті і серця та не спокушатися на будь-які види підкупу, - зазначив міністр.