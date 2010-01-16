Школярів замість уроків водили на зустрічі з кандидатом

Харківська правозахисна група надасть юридичну допомогу батькам школярів, яких знімали з уроків для зустрічі з одним з кандидатів у президенти під час його передвиборчої поїздки на Харківщину.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН співголова ХПГ Євген ЗАХАРОВ, коментуючи публікацію на сайті ХПГ про факти втягування дітей у політичні проекти.

Згідно з повідомленням, «14 січня 2010 року зустрічати кандидата в Президенти України залучили дітей – учнів 10-11-х класів шкіл Орджонікідзевського району». Школярі були одягнуті в шапки і шалики, виготовлені у кольорах політичної сили, яку представляє кандидат, і з прапорцями стояли на окружній дорозі у передмісті Харкова. Сайт ХПЗ інформує, що «діти стояли на дорозі більше години».

«Це пряме порушення Конституції України, статті 39. Воно кваліфікується як примушення до участі в мирних зібраннях», – сказав Є.ЗАХАРОВ.

При цьому правозахисник різко засудив подібну практику.

«Втягувати дітей у політичні баталії не можна, – сказав Є.ЗАХАРОВ, – це абсолютно аморально, хто б цим не займався».

Він повідомив, що до Харківської правозахисної групи звертатися обурені батьки зі скаргами на дії директорів шкіл № 85 і №157 Харкова.

«Ми обов’язково надамо батькам юридичну допомогу», – зазначив Є.ЗАХАРОВ.