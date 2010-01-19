Балога та Кріль викупалися у хрещенській воді (фото)

Керівники партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА та Ігор КРІЛЬ взяли участь у святкуванні дня Хрещення Господнього.

Як повідомили УНІАН прес-служба партії, у парку Дружби Народів відбулося Велике освячення води, після чого політики пірнули в ополонку, вирізану у формі православного хреста.

«Хрещенська вода очищає дух, зміцнює тіло та додає сил. Особливо це відчуваєш після занурення в ополонку. Купання на Водохреща для мене вже є багаторічною традицією, яку поважаю та намагаюся не порушувати», - сказав В.БАЛОГА.

До свята приєдналися численні кияни, які не побоялися цього морозного дня зайти у крижану воду. Разом з очільниками партії у води Дніпра також пірнала і голова Київської міської організації “Єдиного Центру” Вікторія ЛІСНИЧА.