У Харкові зіткнулися три іномарки: п'ятеро поранених

Вчора у Харкові близько 9-ї години водій автомобіля “Міцубісі Лансер” з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину на пішохідному переході.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

Далі “Міцубісі” продовжив рух та зіткнувся з “Фордом” та “Хондою”, що рухалися у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП обидва пішоходи, водій автомобіля “Міцубісі”, а також водій та пасажир автомобіля “Форд” отримали тілесні ушкодження.