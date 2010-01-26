Поїздка Тимошенко на Харківщину запланована на 3 лютого

Поїздка прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харківської області запланована на 3 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові повідомив народний депутат України з фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

Він відмовився називати причину перенесення поїздки з 19 січня на 3 лютого, зазначивши, що «не треба приїздити в суботу».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, програма візиту не змінилася. Як повідомлялося раніше, Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати ДП «Завод «Електротяжмаш», зустрітися зі студентським активом, а також побувати на ряді соціальних об’єктів, фінансування яких здійснював уряд.