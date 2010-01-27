У Харкові внаслідок пожежі у зачиненому будинку загинули троє дітей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, пожежа сталася сьогодні близько 13.00 у приватному будинку в районі Холодної гори, який орендували батьки загиблих дітей.

Роботу рятувальників ускладнило те, що двері будинку ззовні були зачинені на висячий замок, а вікна були захищені решіткою.

Дітей знайшли у будинку в шафі. Усі троє – два дворічні хлопчики і шестирічна дівчинка – вже не подавали ознак життя, повідомив І.ЛУПАНДІН.

За його словами, причини пожежі і всі обставини події з’ясовуються.