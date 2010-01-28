Старий німець спалив власну автівку, намагаючись її відігріти

Обпалений будинок і вигорілий дотла автомобіль, які в сумі потягнули на 40 тисяч євро непередбачених витрат, - так обернулося бажання літнього німця швидше відігріти свій транспортний засіб для майбутньої поїздки, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Прагнучи пришвидшити відтабвання, 76-річний громадянин Німеччини просто поклав притоковий обігрівач під капот.

Залишивши опалювальний засіб лежати в поряд з бачком для незамерзаючої рідини, господар повернувся до будинку. Але за деякий час вся округа була піднята двома майже одночасними вибухами.

Коли німець вибіг на двір, його автомобіль вже був повністю охоплений полум’ям. Пожежні, миттєво прибувши на місце, ледве встигли не дати полум`ю перекинутися додому.

"Він повністю спалив автомобіль", - заявили згодом представники пожежної служби.

Як повідомляв УНІАН, в Україні влада на час морозів просить посилити увагу до дітей і літніх людей.