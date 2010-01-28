Дозволи на міжнародні перевезення видаватиме Держдепартамент

Кабінет міністрів України доручив Міністерству транспорту і зв`язку створити Державний департамент з видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні уряду повідомила журналістам голова Ради підприємців при Кабміні Оксана ПРОДАН.

Вона зазначила, що згідно із дорученням, департамент має бути створено впродовж двох тижнів.

Довідка УНІАН. Зараз видачею дозволів на міжнародні вантажні перевезення займається державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП).

ДП "СМАП" створене за рішенням Міністерства транспорту і зв`язку України, відповідно до наказу № 652 від 17 жовтня 2005 року, з метою організації контролю за дотриманням українськими та іноземними перевізниками транспортного законодавства України і виконанням міжурядових угод з питань міжнародних автомобільних перевезень в пунктах пропуску на державному кордоні України, а також для надання всіх видів послуг з оформлення дозвільних документів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.