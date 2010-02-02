Yahoo! продовжить публікувати новини Associated Press

Інформаційне агентство Associated Press уклало нову ліцензійну угоду з корпорацією Yahoo!, що дозволяє останній користуватися новинним контентом AP. Офіційно представники обох сторін повідомили про це у понеділок, 1 лютого.

Фінансові умови угоди наразі не розголошуються. Також не уточнюється, на який термін підписано новий договір. Раніше повідомлялося, що компанії близькі до укладення угоди, проте не уточнювалося, коли саме це відбудеться. Також наголошувалося, що Associated Press планує збільшити виплати за право передруку своїх новин.

Виконавчий директор AP Том Керлі (Tom Curley) зазначив, що на переговорах обговорювалася можливість запровадження додаткової плати за деякі замітки. Передбачалося, що ексклюзивні історії коштуватимуть дорожче, ніж екстренні повідомлення, які публікують й інші агентства. Проте джерело, знайоме з умовами угоди, зазначило, що новий контракт подібних виплат не передбачає.

Представники Associated Press також повідомили, що нині тривають переговори щодо нових угод з компаніями Google і Microsoft. При цьому новинний агрегатор Google News перестав публікувати матеріали інформагентства ще наприкінці грудня. Журналісти зазначали, що між сторонами виникли розбіжності щодо нової угоди.

Лента.ру