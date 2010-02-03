Львівська влада передала палац ХІХ ст. приватному інвесторові

3 лютого голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ підписав угоду про передачу в концесію пам’ятки містобудування та архітектури національного значення – палацу ХІХ століття у с.Тартаків Сокальського району Львівщини. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, угоду укладено із приватним інвестором з Волині – ФОП «Новосад» - на 49 років.

Згідно з підписаною угодою, інвестор зобов’язується вивести з аварійного стану і відновити палац, а також ввести його в експлуатацію.

Після відновлення палац, який зараз є в аварійному стані, функціонуватиме як туристично-відпочинковий центр.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України вніс до Переліку об`єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, два замки та один палац на Львівщині. Про це йдеться у постанові Кабміну № 1338 від 21 листопада.

До переліку об`єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, внесено: замок (1484 рік) - пам`ятка архітектури с.Свірж Перемишлянського району, замок (XVI-XVII ст.) - пам`ятка архітектури національного значення, с. Старе Село Пустомитівського району, палац (XIX ст.) - пам`ятка архітектури національного значення, с. Тартаків Сокальського району.