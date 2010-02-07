Секретар комісії "під шофе" загубила печатку

З дублікатом печатки виборчої дільниці розпочали і проводять голосування на виборчій дільниці № 43 округу № 129 у Миколаївській області (м. Миколаїв).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник відділу по зв`язках з громадськістю УМВС України в Миколаївській області Ольга ПЕРЕДЕРЕНКО.

За її словами, печатку було загублено напередодні, 6 лютого, секретарем цієї виборчої дільниці, 1983 року народження. Жінка одразу ж написала заяву до Центрального райвідділу міліції, де зазначила, що вона, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, через власну необережність загубила сумку, в якій знаходилась печатка виборчої дільниці.

На місце події виїхала оперативно-слідча група Центрального райвідділу міліції. За фактом втрати печатки членами виборчої комісії було складено відповідний акт. Органами внутрішніх справ ухвалене рішення щодо видачі дубліката печатки.

Розслідуванням було встановлено, що ввечері 6 лютого печатка знаходилася на виборчій дільниці.

Щодо заявниці складено адміністративний протокол за порушення правил виготовлення і порядку обліку збереження печатки і штампів, а також виготовлення, ввезення, реалізації і використовування самонабірної печатки.

7 лютого 2010 р. на території Миколаївської області всі виборчі дільниці почали роботу вчасно.

До охорони громадського порядку, як на виборчих дільницях, так і на прилеглій території, задіяно понад 2 тис. працівників міліції і близько 1,2 тис. представників громадських формувань.