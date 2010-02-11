ЄС планує розвивати виробництво електромобілів

Міністри промисловості країн Європейського Союзу закликали Єврокомісію розробити загальноєвропейську стратегію розвитку виробництва електромобілів в Європі в умовах зростаючої конкуренції у цьому секторі з боку США і Китаю. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на європейські ЗМІ.

Міністр промисловості головуючої в ЄС Іспанії Мігель СЕБАСТЬЯН, який провів напередодні неформальну зустріч з колегами з інших країн ЄС в іспанському Сан-Себастьяні, заявив, що очікує від Єврокомісії підготовки відповідного плану до травня поточного року.

На думку офіційного Мадрида, завдання збільшення виробництва електромобілів має бути включено до стратегії економічного розвитку ЄС до 2020 року.

Керівники великих європейських електроенергетичних компаній раніше висловилися на підтримку створення універсальних розеток ("електроколонок"), за допомогою яких споживачі зможуть заряджати транспортні засоби з електричним приводом в будь-якій країні Євросоюзу.