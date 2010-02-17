У Києві автобус з 30 пасажирами протаранив завантажену фуру

Сьогодні у Києві на Жилянському мосту з боку Одеської площі сталося зіткнення автобуса з вантажною фурою.

Про це повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”.

За даними ДАІ, двосекційний автобус "Київпастрансу" на повній швидкості протаранив завантажену фуру. Від сильного удару в автобуса вилетіло лобове скло.

За словами очевидців, в момент ДТП в автобусі перебували близько 30 осіб. Інформації про постраждалих поки що немає.

"Дорогою їхала велика фура, яка почала гальмувати. Чому водій автобуса цього не побачив, важко сказати. Можливо, видавав квитки, рахував гроші, а може, просто розгубився. У результаті автобус з людьми на повній швидкості наздогнав вантажівку", - розповів один з очевидців ДТП.