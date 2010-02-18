На Тернопільщині перекинулася маршрутка з пасажирами

У Тернопільській області перекинувся рейсовий мікроавтобус з пасажирами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася учора у місті Бережани, де на вул. Лесі Українки водій мікроавтобуса «Мерседес», який слідував за маршрутом «Монастириська-Тернопіль», не впорався з керуванням та допустив його перекидання.

Внаслідок ДТП 75-річна пасажирка отримала ушкодження середньої важкості та була госпіталізована в Бережанську центральну районну лікарню. Інші пасажири та водій серйозних травм не зазнали.

Для вивільнення пасажирів з мікроавтобуса було залучено особовий склад чергового караулу Бережанського райвідділу МНС.