Суд заборонив ДАІ використовувати "Візир"
Дії МВС визнано неправомірними
Суд заборонив Державній автомобільній інспекції використовувати прилад вимірювання швидкості «Візир».
Як повідомляє сайт газети українських юристів «Юридична Практика», сьогодні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив адміністративний позов адвоката і представника Ради автомобілістів України Тетяни ЧУРИКОВОЇ та представника тієї ж Ради Олексія АНДРОНИКОВА до МВС України і Державного департаменту ДАІ МВС України щодо заборони використання на Україні вимірювачів швидкості «Візир».
Ухвалою суду були визнані неправомірними дії МВС України і Держдепартаменту ДАІ МВС України щодо використання радіолокаційного відеозаписувального вимірювача швидкості «Візир» з метою виявлення і фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Також своєю ухвалою суд заборонив МВС України і Держдепартаменту ДАІ МВС України, а також їх посадовим і службовим особам використовувати вимірювач швидкості «Візир» до ухвалення нормативно-правового акту, яким міліції буде надано право використовувати такий вимірювач швидкості для виявлення і фіксації порушень ПДР.
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України заявили, що Департамент ДАІ не відмовляється від використання приладів «Візир», але водночас планує ввести в дію стаціонарну систему відеоспостереження.