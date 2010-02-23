Високий гість із Москви. Великий празник в українського народу…
13:19, 23 лютого 2010Разное
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Великий празник в українського народу -
Дарма що люди держать строгій піст:
Новому Президенту на догоду
З Москви прибуде височайший гість.
Ні, не Медведєв – єсть там и повише,
І не його начальственний прем’єр, -
Єго Святєйшество Кирило, іже
Всєм православним скромності примєр.
Він піднесе народному обранцю
Прославлені монашеські котли,
Щоб дньом и ночью, ввечері і вранці
Звіряли час з Москвой коварниє хохли.
Народна творчість, лютий 2010 року
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