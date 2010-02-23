Високий гість із Москви. Великий празник в українського народу…

13:19, 23 лютого 2010
Разное
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Великий празник в українського народу -

Дарма що люди держать строгій піст:

Новому Президенту на догоду

З Москви прибуде височайший гість.

Ні, не Медведєв – єсть там и повише,

І не його начальственний прем’єр, -

Єго Святєйшество Кирило, іже

Всєм православним скромності примєр.

Він піднесе народному обранцю

Прославлені монашеські котли,

Щоб дньом и ночью, ввечері і вранці

Звіряли час з Москвой коварниє хохли.

Народна творчість, лютий 2010 року

 

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