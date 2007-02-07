Під кригою потонули троє рибалок, а за ними і троє рятувальників
20:02, 07 лютого 2007Разное
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Трагедія сталася на Каховському водосховищі
Сьогодні у затоці Каховського водосховища, біля села Кам’янське Нікопольського району Дніпропетровщини загинули шестеро людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, під час рибної ловлі на льоду за п’ятдесят метрів від берега провалилися під кригу та почали тонути троє рибалок. Це побачили троє місцевих жителів, які негайно кинулися їх рятувати. В результаті - всі разом потонули.
На місце оперативно прибули 7 бійців МНС, які ведуть пошук тіл загиблих, особи яких установлюються.
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