У Полтаві з'явиться пам'ятник «Втеча з пекла»

8 травня в Полтаві з`явиться пам`ятник «Втеча з пекла», присвячений 65-річчю Перемоги над фашизмом і легендарній утечі радянських військовополонених на бомбардувальнику «Хейнкель-111» із табору смерті.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії Полтави, пам`ятник буде встановлено на вулиці Петра Юрченка, в районі авіамістечка. На пам`ятнику буде перелік прізвищ усіх героїв. Вага пам`ятника - півтори тонни, висота - майже два метри.

Сам пам`ятний знак, зроблений в Російській Федерації, буде подаровано Полтаві компанією «СміК» (м. Кропоткін, Краснодарський край). Передача відбудеться в рамках проекту «Алея російської слави».

«У тому легендарному перельоті наших військовополонених на бомбардувальнику «Хейнкель-111» із табору смерті, які втекли з пекла острова Узедом, був і наш земляк Михайло Олексійович Ємець. Російською стороною проведено велику пошукову роботу. Зібрано багато архівних документів, знайдено родичів вісьмох учасників перельоту (в тому числі й сина Михайла Ємця, який зараз проживає в Гадячі)», - заявив заступник начальника управління з питань містобудування та архітектури, головний художник Полтави Михайло ШАФЕР.

За його словами, вже закінчено роботи над книгою й фільмом, у яких буде розказано про всі жахи концтаборів: свідчення жертв та документальна хроніка, трофейні зйомки з випробувального ракетного центру Вернера фон Брауна, розповідь про переліт і подальшу долю всіх учасників втечі.

Пам`ятні знаки будуть встановлені на Батьківщині всіх героїв.

М.Ємець народився в Гадяцькому районі в селі Борки, навчався в Полтаві.