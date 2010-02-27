Стрімко зросли ціни на продукти в Запоріжжі

Запорізька обласна влада закликає населення не купувати продукти за спекулятивними цінами.

Відповідний заклик до жителів області був озвучений на нараді в ОДА заступником голови Запорізької облдержадміністрації Олександром СІНОМ.

О.СІН заявив, що, незважаючи на те, що на сьогодні "немає об`єктивних причин для того сплеску цін, який спостерігається у торгівлі, ситуація з цінами у Запорізькій області стала некерованою".

"Це просто спекулятивні прояви. Я звертаюся до населення: давайте ми теж дамо оцінку даній ситуації, і перестанемо купувати гречку, на яку щотижня піднімають ціну на 20%", - заявив О.СІН.

Згідно з офіційними даними Запорізької ОДА, на сьогоднішній день у регіоні спостерігається зростання цін "практично по всіх позиціях".

Для стабілізації ситуації на ринку продовольчих продуктів заступник губернатора доручив керівникам усіх районів щодня проводити ярмарки з продажу продтоварів, і таким чином впливати на рівень цін. Також ухвалене рішення запрошувати до Запорізької області підприємства харчової промисловості із сусідніх регіонів і "залучати саме тих виробників, які завозять дешеву продукцію".