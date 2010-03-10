У Львові через борги відключають світлофори

Сьогодні у центрі Львова через борги перед «Львівобленерго» знеструмлено світлофор.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як уточнив у коментарі УНІАН начальник Управління інженерного господарства Львівської міськради Андрій ЧЕРНЕЦЬКИЙ, було припинено електропостачання світлофору в самому центрі міста - на перехресті вулиці Дорошенка і проспекту Свободи. Причина – непроплата Державним казначейством платіжних доручень міської ради.

«Кошти, які Львівська міська рада переказала СМЕУ УМВС у Львівській області, перебувають у казначействі і не надійшли до «Львівобленерго». Сума заборгованості становить 50,73 тис. грн.», - інформує прес-служба.

Львівська міськрада звернулася до ВАТ «Львівобленерго» із проханням відновити електропостачання світлофору на перехресті у центрі міста, «щоб не наражати на небезпеку водіїв та пішоходів».