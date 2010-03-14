Шумахер повернувся у Формулу-1

Семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер, який виступає за "Мерседес GP", висловив упевненість в тому, що його команді вдасться допрацювати болід впродовж сезону, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

У неділю Шумахер, який відновив кар`єру після трирічної перерви, фінішував шостим на першому етапі, що відбувся в Бахрейні.

"Після трьох років відсутності я одержав задоволення, особливо на самому початку перегонів, коли мені вдався старт, - зазначив він. - Я спокійно сприймаю шосте місце, воно дає мені і команді добрий початок для прогресу".

"Я абсолютно впевнений, що ми зможемо поліпшити нашу машину, - додав Шумахер. - Робота на першому Гран-прі пройшла позитивно, і я б хотів подякувати команді за підтримку в моїй першій гонці після повернення..."