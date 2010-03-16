Януковича запросили до театру

Народний артист України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан СТУПКА запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на святкування 90-річчя театру, що відбудеться 27 березня у Міжнародний день театру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про кінематографію» та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів», який має полегшити життя вітчизняного кіно.

Таке рішення глави держави було з вдячністю сприйнято усією творчою елітою, наголошується у повідомленні.

Б.СТУПКА прийшов на зустріч до Президента України, щоб подякувати за це рішення і запросити на святкування 90-річчя театру імені Франка.

«І актори-«франківці», і весь колектив, і я в тому числі, і дирекція запрошуємо Вас на наше свято. Будемо дуже раді бачити Президента», – зазначив Б.СТУПКА.

Президент України нагадав, що під час перебування у Шевченківському заповіднику на Чернечій горі він пообіцяв опікуватися гуманітарною сферою.

«Це дуже важливо, щоб наші національні надбання, щоб наша політика сприяли об’єднанню України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.