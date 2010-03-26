Колесніков: Московський транспортний вузол можна вважати прикладом

В Україні залучать іноземних підрядників для швидкого та якісного проектування автомобільних доріг, заявляє віце-прем`єр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції в Донецьку.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, в Україні нині одна з великих проблем у підготовці країни до проведення фінального туру Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 – це проектування нових автодоріг.

«Найбільша проблема на сьогоднішній день – це проектування автомобільних доріг. На жаль, у такому обсязі Україна їх ніколи не проектувала», - сказав віце-прем`єр-міністр. Він зазначив, що «тому буде окрема нарада в Києві, куди запросять «Укравтодор», який повинен, відповідно, залучити іноземних підрядників для того, щоб швидко та якісно спроектувати українські дороги».

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, сьогодні прикладом транспортної розв`язки можна вважати Московський транспортний вузол, тому за досвідом можна звернутися до московських проектувальників.

«Ми звернемося до проектних інститутів Москви... вони подібні завдання вирішували останні 10-12 років, у них є досвід. Ми звертатимемося до Мосради за допомогою, це вже очевидно», - сказав віце-прем`єр-міністр. Але при цьому він додав, що також у вирішенні цього питання «ми звертатимемося до німецьких проектних компаній і, можливо, до голландських компаній».