У Сумах через вибух саморобного феєрверку постраждав підліток

У Сумах під час випробовування дії саморобного феєрверку постраждав підліток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України в Сумській області, 25 березня о 12.00 до опікового відділення Сумської обласної клінічної лікарні було госпіталізовано жителя міста Суми з численними опіками обличчя та рук. Як з’ясувалося, 15-річний юнак вирішив самостійно провести «хімічний дослід». Для цього він змішав селітру з цукром та підпалив на вулиці. Вибухова суміш миттю спалахнула в руках.

Наразі, за інформацією лікарів, стан школяра задовільний.