Мартинюк: ми прийшли всерйоз і надовго

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК взяв участь у церемонії урочистого відкриття нового кисневого блоку на ВАТ «ММК ім. Ілліча» (м.Маріуполь).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР.

А.МАРТИНЮК взяв участь в урочистому мітингу з нагоди 110-річчя ВАТ «ММК ім. Ілліча», який відбувся в м. Маріуполь. Перший заступник голови Верховної Ради України привітав мешканців міста із ювілеєм «флагмана металургійної промисловості України», високо оцінивши досягнення комбінату. «Комбінат став справді народним підприємством», - зазначив він.

За словами А.МАРТИНЮКА, антикризова коаліція і сформований нею уряд «усвідомлюють, що не всі передвиборчі обіцянки ще виконані». Разом із тим, він завірив, що «з кожним днем рівень життя українців покращуватиметься», пославшись на показники росту економіки.

Найближчим часом парламент, за словами А.МАРТИНЮКА, розгляне зміни до Державного бюджету на 2007 рік у частині підвищення мінімального прожиткового рівню, мінімальних зарплат і пенсій. А.МАРТИНЮК запевнив, що Верховна Рада України і Кабінет міністрів України докладуть всіх зусиль, аби люди найближчим часом «відчули покращання свого добробуту». «Ми прийшли всерйоз і надовго, і будемо стабільно працювати до кінця каденції», - сказав А.МАРТИНЮК.