На Луганщині перекинулись шість залізничних вагонів

У суботу о 14.10 поблизу станції Фащівка (Луганська область) під час проходження товарного потяга з вугіллям зійшли з рейок 9 вагонів, з них 6 вагонів перекинулись.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає. Внаслідок аварії пошкоджено 70 м залізничної колії.

О 23.25 2 перекинутих вагони і 3 вагони, що зійшли з рейок, поставлено на рейки і відправлено в ремонтне депо.

Сьогодні о 7.10 було завершено ремонтні роботи на пошкодженій ділянці залізниці та відновлено рух потягів. Тривають роботи з підняття 4 вагонів. До робіт залучено відновлювальний поїзд зі станції Дебальцеве.

Причина аварії встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС в Луганській області.