При зіткненні сміттєвозу з автобусом постраждали 20 осіб

У Вінниці порушено кримінальну справу за фактом зіткнення рейсового автобуса зі сміттєвозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління ДАІ ГУ МВС у Вінницькій області Павло СОЛОНЕНКО.

За його словами, кримінальна справа порушена за ст. 286 ч. 2 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Попередня версія - водій автобуса, який перевозив близько 35 чоловік, не пропустив транспортний засіб, який рухався по головній дорозі, в результаті чого здійснено зіткнення транспортних засобів», - сказав П.СОЛОНЕНКО.

За його словами, на час ДТП світлофор працював у режимі мигання жовтого кольору, і в плані організаційного облаштування перехрестя, де сталась аварія, проблем не було. «6.30 ранку - там транспорту майже не було, перехрестя відкрите, і з усіх сторін чітко видно, куди рухаються транспортні засоби, усі дорожні знаки розставлені, дорожнє покриття у задовільному стані», - підкреслив П.СОЛОНЕНКО.

Він також сказав, що перед виходом на маршрут водій автобуса пройшов медичний огляд, а також був перевірений сам автобус на придатність до експлуатації. «По даному транспортному засобу щодо технічного стану питань немає, він технічно справний. Усі документи, які повинні бути згідно з чинним законодавством, в порядку», - зауважив П.СОЛОНЕНКО.

Заступник начальника УДАІ ГУ МВС у Вінницькій області сказав, що обидва водії досвічені – водій автобуса перебуває 18 років за кермом, водій сміттєвоза – 14 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, у Вінниці внаслідок зіткнення автобуса зі сміттєвозом 20 людей було госпіталізовано, з них п’ятеро – у важкому стані. У лікарні померла літня жінка. Ще 7 людям була надана допомога на місці ДТП.