Знайшли двох дівчат, які заблукали в каменоломнях у Керчі

Дві дівчинки, зниклі в Старокарантинських каменоломнях у Керчі, знайдені після майже доби пошуків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, підлітків знайшли увечері 3 квітня одна з п`яти пошукових груп.

Волонтер, двоє рятувальників і водій-працівник МНС знайшли дівчаток в одній з гілок каменоломень, на відстані близько двох кілометрів від входу.

Усього в пошуках було задіяно близько 100 чоловік особового складу МНС. Допомогу рятувальникам надавали жителі Керчі, члени товариства спелеологів, які займаються в катакомбах. «Під землею постійно працювали п`ять пошукових груп, які змінювали одна одну через дві - дві з половиною години», - зазначили в МНС.

Складність пошуку полягала в тому, що роботи проводилися в умовах темноти, звукоізоляції і величезної довжини катакомб - близько 30 кілометрів, наявністю коридорів у двох-три рівнях.

2 квітня компанія підлітків гуляла в районі каменоломень. Дві дівчинки, 1995 і 1993 р.н., загубилися ввечері. Їхні друзі спочатку самі намагалися знайти зниклих, а потім звернулися в міліцію.