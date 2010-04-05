У Севастополі відбудеться фестиваль «Автоекзотика Sport Edition»

У Севастополі на військовому аеродромі Чорноморського флоту РФ «Херсонеський маяк» 5-15 серпня відбудеться фестиваль «Автоекзотика Sport Edition», форматом якого будуть виставки й демонстрація автомобілів у русі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в оргкомітеті фестивалю.

Крім експозиції, яка налічуватиме більше тисячі автомобілів із країн СНД, Фестивалю тюнінгу, Фестивалю аерографії, змагань із автозвуку, щодня проходитимуть також автомобільні перегони й змагання: міжнародні змагання з дрегрейсингу в класах "Street" і "Sport", міжнародна драг-битва, змагання "Формула-дріфт. Усі зірки. Топ16", етап Чемпіонату України з картингу, міжнародна карт-битва, міжнародний чемпіонат зі стант-райдингу (мототрюків), змагання з джип-триалу та інші.

Всі види автомобільних змагань супроводжуватимуться потужним звуком, сценічним світлом й спецефектами. Для учасників і гостей фестивалю буде обладнано декілька танцполів із сучасною апаратурою і декораціями, на яких щодня виступатимуть кращі діджеї Москви та Києва.

Як додали в оргкомітеті, фестиваль «Автоекзотика» - найбільший щорічний автомобільний захід у СНД, що не має аналогів за кордоном. Традиційно, починаючи з 1997 року, «Автоекзотика» проводиться в Москві, на аеродромі Тушино. «Автоекзотика 2009» у Москві зібрала понад 6 тис. автомобілів із 9 країн і привернула понад 60 тис. відвідувачів.