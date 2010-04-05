Міліція повернула до музею експонат, крадіжку якого ніхто не помітив

Прикарпатська міліція повернула Івано-Франківському краєзнавчому музею викрадений раритет XVIII ст., про зникнення якого музейники і не здогадувались.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області. Оперативники обласного управління карного розшуку УМВС України в Івано-Франківській області звернулися до адміністрації Івано-Франківського краєзнавчого музею з проханням перевірити, чи всі на місці у виставкових залах музейні експонати. Працівники музею в одному із скляних стелажів виявили порожнє місце, де мали б зберігатися жіночі коралі XVIII століття.

За словами керівника карного розшуку міліції Івано-Франківщини Ігоря БАБ’ЮКА, у Львові в поле зору міліціонерів потрапив молодий чоловік, який намагався продати «поціновувачам» старовинні коралі і просив за них не менше як одну тисячу доларів. Львівські міліціонери отримали інформацію, що продавець привіз коралі з Івано-Франківська. Потім івано-франківські оперативники перевіряли ймовірність крадіжки з музеїв Івано-Франківська.

За інформацією правоохоронців 21-річний львів’янин зізнався, що скоїв крадіжку з музею посеред білого дня, скориставшись тимчасовою відсутністю у виставковому залі працівника музею. Після скоєння крадіжки він автобусом поїхав до Львова шукати покупців. Наразі стосовно нього порушено кримінальну справу.

Позаторік з Івано-Франківського краєзнавчого музею аналогічним способом викрали інший експонат – підсвічник доби Галицько-Волинського князівства. За рік у взаємодії з колегами з кримської міліції івано-франківські оперативники затримали не тільки крадія, а й розшукали викрадену статуетку.