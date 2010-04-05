General Motors поставить на автівки нову гальмівну систему
22:46, 05 квітня 2010Разное
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Пріоритет - гальмування
Американський автоконцерн General Motors планує до 2012 року встановити систему пріоритету гальмування на всі легковики, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Принцип роботи нової системи полягає в тому, що при одночасному натисненні педалей газу і гальма знижуються обороти двигуна, що має відвернути можливість довільного прискорення автомобіля.
На початку року японський автогігант Toyota був вимушений відкликати 8 млн. автомобілів через скарги на дефекти.
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