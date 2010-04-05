General Motors поставить на автівки нову гальмівну систему

Американський автоконцерн General Motors планує до 2012 року встановити систему пріоритету гальмування на всі легковики, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Принцип роботи нової системи полягає в тому, що при одночасному натисненні педалей газу і гальма знижуються обороти двигуна, що має відвернути можливість довільного прискорення автомобіля.

На початку року японський автогігант Toyota був вимушений відкликати 8 млн. автомобілів через скарги на дефекти.