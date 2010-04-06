Янукович у Москві: кладовище, хрестини і "Побєда" Медведєва (фото)
Понеділок був присвячений візитам
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у понеділок здійснив приватний візит до Москви, щоб бути на хрестинах внука свого шкільного товариша і покласти квіти на могилу льотчика-космонавта Георгія Берегового.
В.Янукович також зустрівся з патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ і президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.
Ще під час офіційного візиту до Москви В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ знайшли кілька хвилин, щоб поговорити про своє спільне захоплення автоспортом, і саме тоді російський Президент сказав, що обов`язково покаже українському колезі свою красуню - «Побєду», повідомляє прес-служба українського президента.
Після відвідин каплиці і завершення автомобільної прогулянки відбулася двостороння зустріч, на якій глави двох держав обговорили перспективи українсько-російської співпраці.
|Віктор Янукович під час хрестин онука свого шкільного товариша
|...і біля могили льотчика-космонавта Георгія Берегового
|Президенти України і Росії сідають в автомобіль «Побєда»
Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН