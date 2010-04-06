8-річний школяр з Кременчука намагався самостійно виїхати до Молдови

Прикордонники пункту пропуску "Платонове" в Одеській області виявили хлопчика, який без супроводу дорослих намагався виїхати до Молдови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Маленький пасажир автобуса "Дніпропетровськ – Кишинів" не викликав жодної підозри у своїх попутників, поки співробітники Держприкордонслужби не з’ясували, що дитина подорожує без супроводу дорослих.

Мандрівник назвався 8-річним жителем Кременчука, учнем 2-го класу. За його словами, живе він з мамою і трирічною сестрою, а хотів потрапити у Росію до бабусі і тата. Яким чином він опинився на кордоні з Молдовою, незрозуміло, йдеться у повідомленні.

Прикордонники передали хлопчика співробітникам відділу з питань неповнолітніх Котовського райвідділу міліції.