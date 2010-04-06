Затримано 17-річного хлопця, який "замінував" супермаркет у Кременчуці

У Кременчуці Полтавської області затримано 17-річного хлопця, який сьогодні заявив про неправдиве замінування супермаркету «Амстор».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-офіцер Кременчуцького міського управління міліції Ганна ВОЛЮВАЧ.

За її словами, оперативники вирахували, з якого телефону-автомата дзвонив хлопець. Провівши опитування в сусідніх із телефоном-автоматом торговельних точках, вони з`ясували прикмети підозрюваного.

«У той час там дзвонило мало людей. Вони запам`ятали прикмети, й за ними нарядом патрульної служби підозрюваного було затримано», - сказала Г.ВОЛЮВАЧ.

Вона зазначила, що затриманий пояснив свій вчинок жартом.

Щодо затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.11 до чергової частини міського управління міліції Кременчука зателефонував невідомий і повідомив, що супермаркет «Амстор» заміновано.

До супермаркету виїхали наряди міліції, МНС, сапери. Відвідувачів і продавців магазина було негайно евакуйовано.

Пізніше стало відомо, що повідомлення про замінування супермаркету виявилося неправдивим.