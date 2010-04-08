Торги з приватизації «Укртелекому» мають розпочинатися з 2 млрд. доларів?

Стартовою ціною продажу ВАТ «Укртелеком» має бути сума розміром не менше ніж 2 млрд. доларів, в іншому випадку це буде здача інтересів України.

Таку точку зору висловив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський під час прямого ефіру в програмі "Ньюзмейкер" на радіо «Ера FM» 8 квітня 2010 р.

«Я з першого дня перебування на посаді Міністра транспорту і зв’язку України був прибічником продажу «Укртелекому», який вже 7 років знаходиться в стані приватизації», - зауважив Й. Вінський, додавши, що «кожен втрачений рік - це зниження його («Укртелекому») вартості, тобто втрата реальних державних коштів».

Екс-міністр зауважив, що цифра в 7 мільярдів гривень, за яку планує продати компанію Фонд державного майна, є необґрунтованою. В той же час, він наголосив, що

для ефективної приватизації цей об’єкт необхідно відповідним чином підготувати, - перш за все, вирішивши питання тарифної політики.

«Одна справа - приватизація збиткової компанії, а інша справа - приватизація компанії, яка має великі прибутки, - підкреслив Й.Вінський - Тоді вона стане привабливою для інвесторів, тоді за неї можна взяти добрі гроші.