Начальник Тернопільської ДАІ відмовився від двох джипів

Новопризначений начальник Державтоінспекції в Тернопільській області Микола СУРНИК відмовився від двох джипів, які для службових поїздок використовував його попередник.

Під час прес-конференції він пояснив, що таке рішення прийняв у зв’язку з тим, що використання джипів керівництвом не є ефективним. «Від того, що керівник буде їздити джипами, служби краще не запрацюють. Тому «Лексус» передано науково-дослідному експертно-криміналістичному центру, де вже невдовзі на його базі обладнають пересувну лабораторію. «Тойоту ленд крузер» ж переведено в підпорядкування чергової частини обласної міліції, щоб вони могли оперативно виїжджати на місце подій», – сказав М.СУРНИК.

Оптимільними ж для працівників ДАІ він назвав автомобілі ВАЗ-2109 та ВАЗ-21099. «Вони витривалі і дешеві в обслуговуванні», – пояснив М.СУРНИК. Сам він користуватиметься автомобілем "Фольксваген пассат", який до цього використовували як автомобіль супроводу.

М.СУРНИК також зауважив, що насамперед працюватиме над вдосконаленням взаємин між інспекторами ДАІ та водіями. Він наголосив, що ці стосунки будуватимуться на засадах ввічливості з боку інспекторів, тактовної поведінки, відсутності зверхнього ставлення до учасників руху.

М.СУРНИК також відзначив потребу поліпшення матеріальної бази обласного управління ДАІ, зокрема забезпечення працівників службовим транспортом та уніформою.